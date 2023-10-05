فيلم مرعي البريمو يتذيل قائمة إيرادات السينما.. حقق 500 جنيه في 24 ساعة

تذيل فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، إيرادات شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء، حيث اكتفى بإيرادات تقدر بـ499 جنيهًا فقط، ومن المقرر سحبه من دور العرض السينمائي خلال الساعات المقبلة في حال استمرار تحقيقه إيرادات هزيلة مقارنة ببقية الأفلام المعروضة بالسينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم مرعي البريمو بطولة محمد هنيدي، على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما بنحو 16 مليون و516 ألف و982 جنيه، فيما يستعد هنيدي لطرح فيلمه الجديد والذي يجمعه مع منى زكي ويحمل اسم الجواهرجي، وذلك بعد لقاءهما في فيلم صعيدي بالجامعة الأمريكية عام 1998.

أبطال فيلم مرعي البريمو

فيلم مرعي البريمو يجمع بين محمد هنيدي وغادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، أحمد بدير، كريم سامي مغاوري، نانسي صلاح، تأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

قصة فيلم مرعي البريمو

جاءت قصة فيلم مرعي البريمو، من خلال تاجر بطيخ، تضطره الظروف لمغامرة غير محسوبة، للبحث عن بطيخة بها أشياء ثمينة ولكنها تختفي في ظروف غامضة، لتتصاعد الأحداث في إطار كوميدي.