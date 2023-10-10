تراجع أسعار النفط.. وحذر بين المستثمرين بسبب اضطرابات الشرق الأوسط

تراجعت أسعار النفط، اليوم، بعد صعودها أكثر من 4% في الجلسة السابقة، وسط حذر المتعاملين مع ترقبهم لانقطاعات محتملة في الإمدادات وسط اشتباكات بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بحسب «رويترز».

أسعار خام برنت

وتراجعت أسعار خام برنت للعقود الآجلة إلى 88.06 دولار للبرميل، في حين انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 86.31 دولار للبرميل، وانخفض الخامين القياسيين بأكثر من دولار في التعاملات السابقة قبل أن ينتعشا قليلا.

وكان سعر خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، ارتفعا أكثر من 3.50 دولار في تعاملات الاثنين، حيث أثارت الاشتباكات مخاوف من أنّ الصراع قد يمتد إلى ما هو أبعد من غزة إلى المنطقة الغنية بالنفط.

وقال محللين في آي إن جي يوم الثلاثاء، إنّه لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين في الأسواق في أعقاب الهجمات التي وقعت في إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفين أنّ أسواق النفط تقوم الآن بتسعير علاوة المخاطرة، بحسب «رويترز».

إمدادات الشرق الأوسط من النفط

ورغم أنّ إسرائيل تنتج كميات قليلة للغاية من النفط الخام، فإنّ الأسواق تشعر بالقلق من أنّه إذا تصاعد الصراع فقد يضر بإمدادات الشرق الأوسط ويؤدي إلى تفاقم العجز المتوقع لبقية العام.

وقالت مصادر يوم الاثنين إنّ ميناء عسقلان الإسرائيلي وميناء النفط فيه أغلقا في أعقاب الصراع. بحسب «رويترز».