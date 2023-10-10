وكيل «تعليم القاهرة» يتفقد مدرسة بالوايلي.. ويطمئن على إجراءات وقاية الطلاب

تفقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدرسة مصر المستقبل الرسمية المتميزة لغات التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية داخل المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مؤكدا ضرورة التفاعل النشط بين الطلاب والمعلمين ومتابعة القنوات التعليمية.

وتفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، قاعات رياض الأطفال، مشيدا بالجهد المبذول من معلمات رياض الأطفال، إضافة إلى زيارة متحف العلوم ومتابعة الانضباط والانتظام داخل الفصل الطائر وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

واطمأن وكيل تعليم القاهرة، خلال الزيارة، على اتخاذ الإجراءات الوقائية والأمنية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.