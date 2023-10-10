أمطار ورياح تضرب 10 محافظات غدا.. وتحذير من ظواهر جوية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأربعاء في المحافظات، موضحة تعرض عدة مناطق إلى سقوط أمطار ونشاط للرياح، مع تكون ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأوضحت الأرصاد تعرض 10 محافظات غدا الأربعاء إلى سقوط أمطار متوسطة تصل إلى 30% على مدار اليوم، وهي «البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، المنوفية، الغربية، الدقهلية»، كما تتعرض هذه المحافظات أيضا إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

الظواهر الجوية في طقس غدٍ الأربعاء

وسجلت أقصى سرعة للرياح في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر إذ بلغت 36 كيلومترا في الساعة، وتكون مثيرة للرمال تعمل على حجب الرؤية الأفقية أحيانا، مع تكون الغيوم الجزئية على جميع المحافظات.

وأوضحت «الأرصاد»، أن محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تتعرض إلى تأثير ظاهرة الشبورة المائية بداية من الساعة 4 صباحا حتى 7 صباحا، مع تحذيرات لسائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وتعرضت اليوم عدة محافظات إلى نشاط للرياح مع أمطار خفيفة بداية من الساعات الأولى لصباح اليوم، وهي «مطروح، الإسكندرية، السويس، البحيرة، دمياط، بورسعيد».