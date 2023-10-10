كيفية الإبلاغ عن المتلاعبين بالأسعار بعد مبادرة الحكومة.. اعرف الخطوات

يبدأ تطبيق قرار الحكومة بتخفيض أسعار السلع الغذائية في الأسواق والمحال، السبت المقبل، وشددت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة من المحلات والتجار في مختلف الأماكن.

ووجهت الحكومة وفق مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين على مستوى المحافظات، بالتفتيش على تطبيق مبادرة الحكومة بتخفيض الأسعار، والمقرر بدايتها من السبت المقبل.

في هذا الصدد، يستعرض موقع «الوطن» خطوات الإبلاغ عن التجار الذين يرفعون أسعار السلع ولا يلتزمون بالأسعار المعلن عنها، وذلك وفقًا لما أعلن عنه جهاز حماية المستهلك:

كيفية وخطوات الإبلاغ عن التجار بسبب غلاء الأسعار

يمكن الإبلاغ عن وجود محاولات لجشع التجار الذين يرفعون الأسعار، من خلال الاتصال على الخط الساخن 19588، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز.

- التواصل مع الجهاز للمواطنين في القاهرة عبر رقم واتس آب 01281661880.

- إرسال رسالة على رقم واتساب للمواطنين في محافظات مصر المختلفة، وهو 01030000602.

-الاتصال بجهاز حماية المستهلك عبر رقم «19588»، وذلك في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

- يمكن أن يذهب المواطن إلى أقرب مكتب بريد تابع له، ويملأ البيانات الموجودة في استمارة الشكوى.

ومن ضمن السلع المقرر انخفاضها السكر، الزيت، الأرز، الفول، العدس، الألبان، المكرونة، الدواجن الحية، الدواجن المجمدة، البيض، بيض المائدة.