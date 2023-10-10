محافظ الدقهلية: نسعى لتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين وأهمها الأتوبيس النهري

كشفت محافظة الدقهلية عن متابعتها أعمال الأتوبيس النهري مع اللواء مفيد صلاح رئيس الهيئة العامة للنقل النهري بوزارة النقل والوفد المرافق له من الوزارة، ومصطفى راجح، رئيس القطاع المالي بالشركة المسؤولة.

الأتوبيس النهري بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية في بيان صحفي، أن مشروع الأتوبيس النهري جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير منظومة النقل الجماعي وتوفير وسائل نقل حضارية للمواطنين النقل الجماعي - النقل النهري.

وأكدت الجامعة على أن مشروع الأتوبيس النهري من المشروعات القومية التي تهدف إلى توفير وسيلة نقل حضارية ورحلات ترفيهية للمواطنين للحد من التكدس المروري بالشوارع، وخلق متنفس ترفيهي جديد يتسم بجمال الطبيعة والهواء النقي.

وأشارت أنه يستمر التزام الشركة ببنود التعاقد فيما يتعلق بالصيانة والمستحقات المالية لمحافظة الدقهلية لدى الشركة، والتزام الشركة بكل بنود التعاقد وسداد كامل مديونية الشركة للمحافظة والبدء في إجراءات الصيانة خلال 45 يوما، وألا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالتعاقد.

وقال رئيس هيئة النقل النهري بوزارة النقل، إن مراسي الأتوبيس النهري بالدقهلية نموذج يحتذى به نطالب أن تنفذه المحافظات التي بها مشروع أتوبيس نهري لما هي عليه من صورة حضارية.