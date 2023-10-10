مسيرة تجوب شوارع المنصورة لدعم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

توافد عدد كبير من أعضاء حزب الشعب الجمهوري لتحرير توكيلات مؤيدة للمرشح الرئاسي المحتمل المهندس حازم عمر، حيث شهدت مدينة المنصورة مسيرة حاشدة للمرشح المحتمل التي جابت شوارع المدينة، وسط تشديدات أمنية مكثفة، حرصا على سلامة وأمن المواطنين.

مسيرة في شوارع المنصورة لدعم المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر

قال محمود فوزي، أمين الإعلام بحزب الشعب الجمهوري بالدقهلية، إننا بدأنا بعمل مسيرة بداية من مقر الحزب في المنصورة لتجوب شوارع المدينة، مرورا بعدد من المكاتب العقارية، ولم نجد أي معوقات أو صعوبات، بل بالعكس كان هناك إجراءات ميسرة وتسهيلات من الجميع، ومن قبل رجال الأمن الذين كانوا يحرصون على تأمين المواطنين نتيجة الزحام، بالإضافة إلى الإثبات للعالم بأن مصر تشهد عرسا ديمقراطيا وحرية في الرأي، المهندس حازم عمر هو يمثل الحزب الذي ننتمي له لذلك قمنا بتحرير توكيلات لدعمه وتأييده لفترة انتخابية جديدة، ولن ننسى ما قام به المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي من أجل مصر لم نشهد ديمقراطية وحرية إلا في عهده، مؤكدا أن هناك منافسة شريفة بين المرشحين وأنصارهم في إطار الدستور والقانون ولن ننسى الإنجازات التي قام بها السيسي من أجل كلنا أبناء وطن واحد.

نشهد وحدة وطنية عظيمة

وتابع محمد حمودة، أمين التنظيم بحزب الشعب الجمهوري بالدقهلية، أننا نشهد وحدة وطنية عظيمة لم نرها من قبل، والجميع يقول رأيه ويعبر عنه دون خوف أو ضغوطات أو توجيهات، طالما في إطار القانون والدستور.

وأكد أنهم جمعوا الكوادر التنظيمية التي تمثل حزب الشعب الجمهوري لدعم وتأييد المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر وتحرير توكيلات للمرشح، وجابت المسيرة المكاتب العقارية في نطاق محافظة الدقهلية، ولم نشاهد أو نرى أي مضايقات.

وأشار إلى أن هناك أجواء إيجابية تسود مصر، وكلنا نعمل من أجل مصلحة الوطن، والمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي أنشأ جمهورية جديدة بالفعل ومصر جديدة أعاد هيبتها وكرامتها وهذا ما نلمسه حاليا.