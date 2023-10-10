7 دول تجلي رعاياها من إسرائيل.. وأخرى تدرس اتخاذ الخطوة نفسها

أعلنت أكثر من 7 دول إجلاء رعايا من إسرائيل بعد بداية عملية طوفان الأقصى، السبت الماضي، ولا تزال مستمرة حتى الآن وسط ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 900 قتيل.

بولندا أول دولة

كانت بولندا أول دولة تُجلي رعاياها عبر طائرات عسكرية حيث هبطت 3 طائرات لنقل البولنديين من إسرائيل ووصلوا إلى وارسو، الاثنين.

تحرك البرازيل

عمدت البرازيل إلى استخدام 6 طائرات من أجل إجلاء رعاياها من إسرائيل بحسب بيان من القوات الجوية البرازيلية، ويوجد نحو 14 ألف برازيلي يقيمون في إسرائيل و6000 في الأراضي الفلسطينية.

تحرك مجري

بدورها عملت المجر على إجلاء 215 مواطنا من تل أبيب على متن طائرتين عسكريتين، وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عبر «فيسبوك»، إن الطائرتين التابعتين للقوات الجوية الهنغارية هبطتا في مطار بودابست، صباح الاثنين.

سويسرا تعمل على إجلاء رعاياها

في الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية السويسرية، إنها ستجلي رعاياها من إسرائيل على متن رحلة تسيرها شركة الطيران السويسرية، وأظهر موقع إلكتروني حكومي، أن الرحلة من تل أبيب إلى زيوريخ من المقرر أن تتم اليوم، موضحاً أن نحو 28 ألفاً من المواطنين السويسريين وعائلاتهم مسجلون في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

إيطاليا تعلن عودة 200 مواطن من إسرائيل

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، الثلاثاء، عودة نحو 200 من مواطنيها من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.

رومانيا تجلي أكثر من 200 شخص

أعلنت وزارة الخارجية الرومانية، الاثنين، إجلاء 245 من مواطنيها من إسرائيل على متن 4 طائرات.

إسبانيا تحرك طائرات

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، الثلاثاء، إن مدريد تجهز طائرة عسكرية للتوجه إلى إسرائيل لإجلاء الإسبان الراغبين في المغادرة.

تايلاند ورغبة البعض في الخروج من إسرائيل

أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية التايلاندي جاكابونغ سانغماني، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى إجلاء آلاف التايلانديين، ويعمل نحو 30 ألف تايلاندي في إسرائيل معظمهم في قطاع الزراعة، وقال جاكابونغ إن نحو 3 آلاف تايلاندي قدموا طلباً للعودة إلى بلادهم.

النمسا تدرس إجلاء رعاياها

قال المستشار النمساوي كارل نيهامر الثلاثاء، إن النمسا ترتب لإجلاء مواطنيها من إسرائيل بطائرة نقل عسكرية الأربعاء. وأفاد نيهامر «قناة بالس 24 التليفزيونية»، بأن ما يقرب من 200 نمساوي أبلغوا سلطات بلادهم حتى الآن برغبتهم في مغادرة إسرائيل.