4 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا.. «الأرصاد» تحذر من فترات الليل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس، غدا الأربعاء، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، إلى أن من المتوقع أن تشهد معظم الأنحاء 4 ظواهر جوية من المتوقع أن تضرب البلاد غدا، وتتمثل في الآتي:

4 ظواهر جوية تضرب البلاد غدا

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الظواهر الجوية التي تؤثر على البلاد غدا، وتتمثل في الآتي:

1- أمطار خفيفة إلى متوسطة

يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار قد تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

2- نشاط الرياح

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

3- شبورة مائية

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع انتشار الشبورة المائية في الوقت من 4 إلى 7 صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

4- انخفاض درجات الحرارة

ويتوقع خبراء الأرصاد أيضا أن تنخفض درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.