حزب الاتحاد يدشن هاشتاج «اطلب من الرئيس» شعارا لفعالياته

عقدت الهيئة العليا لحزب الاتحاد اجتماعا موسعا لمناقشة خطته التنفيذية للفعاليات التي ينظمها خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاتتخابات الرئاسية 2024، والتي تعكس طموح واتجاهات أعضاء الحزب وجماهيره في مختلف المحافظات المصرية.

شعار «اطلب من الرئيس»

واختار الحزب شعار «اطلب من الرئيس»، ليكون عنوانا لكافة فعالياته ويكون صوت الجماهير المصرية وجسرا بين الجماهير والرئيس، في اتجاهين الأول يعبر عن نبض المصريين والثاني يشرح ويوضح الإنجازات الكبرى التي تحققت خلال السنوات العشرة الماضية.

عرض مطالب الجماهير وطموحهم

وأعلن رضا صقر رئيس الحزب، عقد لقاء جماهيري أسبوعي في مقر الحزب مع أعضاء الحزب وقيادات الأحزاب المصرية لعرض مطالب الجماهير وطموحهم خلال المرحلة المقبلة، واستعراض ما حققته الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي، كما يعقد الحزب لقاءات جماهيرية موسعة في العديد من المحافظات المصرية.

ودعا صقر، الأحزاب والقوى السياسية لمشاركة الحزب في شعاره الذي يستهدف السماح للشعب ليعبر عن طموحه وأحلامه خلال السنوات المقبلة تحت قيادة الرئيس السيسي.