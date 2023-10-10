اجتماع طارئ للاستعداد لموسم الشتاء وإزالة حالات التعدي في الدقهلية

عقد حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا بالدقهلية، اجتماعا طارئا بنواب رئيس المركز وفريق العمل برئاسة المركز، وقد أسفر الاجتماع على استعراض رئيس المدينة بعض الملفات ومناقشة بعض الشكاوى، وإيجاد الحلول السريعة لها للتيسير على المواطنين.

التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية

وبحسب البيان قال حاتم قابيل، رئيس مجلس المدينة، إن الاجتماع تضمن الاهتمام والمتابعة بقطاع النظافة العامة، والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتجميل لمداخل المدينة ونواحيها وصيانة أعمدة الإنارة العامة، مشددا على الاستعداد القصوى والتصدي لأي حالات تعدٍ، والتعامل السريع مع أي حالات يتم رصدها من المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأي حالة تعدٍ.

ووجه رئيس مجلس مدينة أجا، بشن حملات على كل الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار والتأكد من توافر كل السلع للمواطنين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا بالمتابعة والاستمرارية في رفع كل الإشغالات بالشوارع العامة، والمداخل الرئيسية والطرق لضبط الحركة المرورية، واستقبال شكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها وفحص شكواهم والعمل على حلها في إطار القانون.

تنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الشوارع بأجا

وشدد رئيس مجلس المدينة بضرورة المتابعة المستمرة للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ خطة شاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جمالياً وحضاريا، ومتابعة إدارة الأزمات والكوارث والحملة الميكانيكية برئاسة المركز وجميع الوحدات المحلية ومتابعة المعدات، وصيانتها أولا بأول استعدادا لموسم الشتاء وحالة الطقس، والتحرك السريع لشفط وكسح مياه الأمطار، وبالأخص في حالة وجود أي شكوى من المواطنين أو تضررهم من مياه الأمطار بالشوارع، وسرعة التعامل مع سوء الأحوال الجوية والمنازل القديمة الآيلة للسقوط، وضرورة استمرار تسليك بالوعات الأمطار الصرف الصحي والتكاتف المستمر بين الجهات التنفيذية، ومنها شبكة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.