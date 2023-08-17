توزيع سيارة مكبس و50 صندوق نظافة في مدينة «أجا» بالدقهلية

قال حاتم قابيل، رئيس مركز ومدينة أجا في الدقهلية توزيع دفعة جديدة لأكبر كمية من صناديق القمامة وسيارة مكبس ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك لرفع كفاءة منظومة جهاز النظافة والتجميل والعمل على تحسين ورفع كفاءة مستوى البيئة.

أكد رئيس مجلس مدينة أجا أنه جرى توزيع سيارة مكبس و50 صندوق نظافة لرفع كفاءة منظومة جهاز النظافة، وتلبية كل الاحتياجات ولتكون ملائمة للمناطق والشوارع التى يتم وضعها فيها لكى يجد المواطن صندوق نظافة في المكان المناسب لعدم إلقاء المواطنين القمامة على الأرض.

وبلغت تكلفة السيارة ما يقرب 3 مليون جنيه وصناديق القمامة 30 ألف جنيهـ مشيرا إلى أن هذه الصناديق توزع حسب احتياجات كل منطقة وحسب الخطة الموضوعة من رئاسة المركز، ويجرى وضعها بجميع أماكن تجميع القمامة بالشوارع والميادين وعلى الطرق العامة وفقا لاحتياجات كل منطقة.

رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالدقهلية

وأضاف أن الهدف يكمن في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها وتحسين مستوى البيئة، وتطوير ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة والتجميل بالمدينة.