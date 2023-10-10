لجنة التحقيق الدولية: توجد أدلة واضحة على ارتكاب جرائم حرب في غزة

أكدت لجنة التحقيق الدولية المستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، أن هناك بالفعل أدلة واضحة على أن جرائم حرب ربما تكون ارتكبت في غزة، وفق ما نشر بوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» اليوم الثلاثاء.

وأضافت لجنة التحقيق أنها تشعر بقلق إزاء إعلان إسرائيل فرض حصار كامل على قطاع غزة يشمل وقف المياه والغذاء والكهرباء والوقود، الأمر الذي وصفته بأنه «عقاب جماعي» وسيكلف خسائر فادحة في أرواح المدنيين.

وشددت اللجنة أنها تعتزم ضمان المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة، وبالتحقيق في الأحداث الجارية وبتحديد المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي.

وشددت على أن السبيل الوحيد نحو إنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وفقا للنتائج السابقة التي توصلت إليها اللجنة.