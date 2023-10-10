رئيس الحزب المصري الاجتماعي: سنقف خلف الرئيس السيسي لاستكمال الإنجازات

قالت الدكتورة عصمت المرغني، رئيسة الحزب المصري الاجتماعي الحر، إنّ الحزب سيقف بكل طاقته لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الماراثون الانتخابي الرئاسي المقبل.

السيسي أعاد للدولة المصرية هيبتها

وقالت عصمت المرغني، خلال كلمتها بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية، إنّ الرئيس السيسي استطاع أنّ يُعيد للدولة المصرية هيبتها من جديد ويضعها في مكانتها العالمية المستحقة فضلا عن دخول مصر لمجموعة دول البريكس التي تُعد شهادة بنجاح مقومات الاقتصاد المصري ونجاح عملية التنمية.

وتطرقت رئيس الحزب المصري الاجتماعي للحديث عن دور المرأة وتعزيز مقوماتها المجتمعية، وقالت: «المرأة شهدت تمكينا مجتمعيا غير مسبوق خلال عهد الرئيس السيسي إذ تولّت الحقائب الوزارية وأصبحت عضوًا بالغرفتين التشريعيتين، فضلًا عن اعتلائها منصة القضاء الذي كان حلمًا».

واختتمت رئيس الحزب المصري الاجتماعي حديثها مؤكدة أن الحزب سيقف صفًا واحدًا خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي: «سنصطف أمام صناديق الانتخابات دعما للسيسي».