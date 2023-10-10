عزة مصطفى: مخطط غربي يستهدف نسف القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي أعاد مخططا لا تمل أمريكا وإسرائيل والدول الغربية في ترويجه، وهو إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء.

وتابعت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، بأن هذا المخطط يعتمد على توطين الفلسطينيين في سيناء، ونزوحهم من غزة.

ولفتت إلى أن إسرائيل إلى جانب الدول الأوروبية تستغل الوضع الإنساني الصعب الذي لحق بالفلسطينيين في إقامة وطن لهم في سيناء.

أكدت أن سيناريو النزوح قديم ومتفق عليه بين الغرب، من أجل توطين الفلسطينيين إلى جوار مدينة العريش المصرية، وبمرور الوقت تصبح وطنا بديلا.

أضافت أن هذا الكلام تعد على السيادة المصرية، وينسف القضية الفلسطينية، ويشكل تهديدا للفلسطينيين، وحال لم يدافعوا عن أرضهم فكأنهم سلموا بلدهم «تسليم أهالي».

وشددت الإعلامية عزة مصطفى، على أن هذا المخطط مرفوض من الدولة المصرية وشعب مصر.