رئيس تحرير «الوطن»: لا يمكن تلخيص المعارضة المصرية في شخص أحمد الطنطاوي

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن تلخيص المعارضة المصرية في شخص أحمد الطنطاوي فكرة خاطئة تماما ولا تصح، موضحا أن «المعارضة المصرية تاريخها كبير وتضم رموزا عظماء، ولا يمكن تلخيصها في شخص الطنطاوي»، واجتماع «الطنطاوي» مع أيمن نور، يعد اتفاقا صريحا مع الإخوان، مؤكدا أنه على اتصال دائم بقيادات الجماعة الإرهابية، الأمر الذي توثقه فيديوهات لبعض داعميه ومؤيديه.

وأوضح «عمار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أن الشعب المصري لديه ذاكرة حديدية، ويدرك جيدا صعوبة الأيام التي مرت عليه أثناء فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، إذ كان من الصعب الخروج من المنزل، مضيفا: «كنا نواجه فصيل سياسي يُكفر الجميع، ويستحل دماء كل من يختلف معه».