«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المقبلة، إذ ينتظر العديد من المواطنين قدوم فصل الشتاء الذي يصاحبه انخفاض درجات الحرارة والشعور بالبرودة.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن موعد انخفاض درجات الحرارة، إذ تشهد البلاد انخفاضا اعتبارا من يوم السبت المقبل، وخصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل على كل الأنحاء.

موعد انخفاض درجات الحرارة

ويصاحب انخفاض درجات الحرارة يوم السبت المقبل سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، لتستمر الأجواء الخريفية اللطيف على شمال البلاد.

ومن المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة الأربعاء 11 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 12 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 13 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.