طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة وأمطار بهذه المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود غدًا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحارا على جنوب سيناء وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه بالنسبة لحالة الطقس في المساء، فإنه يسود طقس لطيف في أول الليل، ويكون مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة وتساقط أمطار

وحذرت الأرصاد من أن حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، واعتبارا من السبت تتساقط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء.

وذكرت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد عل فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار خلال 72 ساعة

وأضافت «الأرصاد» أنه من المتوقع خلال الـ72 ساعة المقبلة، أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأربعاء 11 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 12 أكتوبر 2023

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 13 أكتوبر 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.