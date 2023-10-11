«الأرصاد» توضح أماكن سقوط الأمطار اليوم.. خفيفة إلى متوسطة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن عدد من المناطق في البلاد يشهد سقوط أمطار خفيفة اليوم الأربعاء، وتكون متوسطة في بعض الأوقات.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، موضحة أن شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية تشهد سقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة، وتمتد أمطار خفيفة إلى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

نشاط للرياح اليوم

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد خلال النهار، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا، يسود طقس لطيف أول الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.