الظواهر الجوية المتوقعة حتى نهاية اليوم.. أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم الأربعاء عدة ظواهر جوية على مدار اليوم، إذ يشعر المواطنون بانخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتحديدا في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أنّ يسود اليوم أمطارا خفيفة تكون متوسطة بنسبة 30%/ محذرة من انخفاض درجات الحرارة، اعتبارا من يوم السبت المقبل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل على كل الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

بينما يسود على مدار اليوم الأربعاء نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متاقفطعة.

ويسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

حالة الطقس ليلا

ومن المتوقع أن يكون الطقس ليلا لطيفا في الساعات الأولى، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة منتصف اليوم كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 33 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض درجات الحرارة، اعتبارا من يوم السبت المقبل وخاصة في الساعات المتأخرة من الليل على كل الأنحاء، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد.