فتح باب التسجيل في مبادرة «وظيفة تك».. الشروط وخطوات الالتحاق

أعلنت وزارة الاتصالات، ممثلة في معهد تكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع شركة بترا لصناعة تكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مبادرة «وظيفة تك»، لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

وتوضح «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها للقراء، تفاصيل المبادرة وأهدافها وشروط التقديم وكيفية المشاركة، وفقا لما أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

شروط الالتحاق بمبادرة وظيفة تك

- يشترط على المتقدم أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون خريج إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة أو الأجنبية.

- ألا يكون قد مر على تخرج المتقدم للمبادرة أكثر من خمس سنوات.

- اجتياز المتقدم اختبارات القبول للالتحاق بالمبادرة.

- أن يكون المتقدم للمبادرة دون عمل ومتفرغا تمامًا.

تفاصيل مبادرة وظيفة تك

توفر مبادرة وظيفة تك، مسارين للتدريب، وهما تطوير تطبيقات المحمول، ونظام تخطيط موارد المؤسسة باستخدام أدوات «أودو».

أهداف مبادرة وظيفة تك

تستهدف مبادرة وظيفة تك، إعداد كوادر مدربة من خلال تدريب حديثي التخرج وتوظيفهم وتأهيلهم لإيجاد فرصة عمل في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

كيفية الالتحاق بمبادرة وظيفة تك

أوضحت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه على الراغبين في التسجيل بـ مبادرة وظيفة تك التسجيل من هنا.

في ذات السياق، أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات، تنظيم برنامج تدريبي حول تصميم الدوائر المتكاملة التناظرية على منصة مهارة تك.

ويستهدف البرنامج إعداد المتدربين لتصميم المكونات الأساسية لدوائر الإشارة التناظرية أو المختلطة المعقدة، ويقدم التدريب مجموعة من أساتذة الهندسة والخبراء في المجال.

شروط الالتحاق بالبرنامج

- أن يكون المتقدم على دراية بأساسيات الرياضيات وتحليل الدوائر وفيزياء أشباه الموصلات والدوائر الإلكترونية.

- يحصل المتدربون في نهاية البرنامج على شهادة إتمام المقرر التدريبي.