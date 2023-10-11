«إرادة جيل»: الرئيس السيسي أكد قوة الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية

قال محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس أثناء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة، أكدت على قوة وصلابة الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح «الفحام»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن تصريحات الرئيس السيسي أكدت على إلمامه بالمخطط الذي تسعى إسرائيل إلى تنفيذه من خلال إجبار الفلسطينيين على النزوح من أراضيهم في قطاع غزة، وهو ما نرفضه شكلًا وموضوعًا لما سيترتب عليه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وإجهاض حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم، وبالتالي القضاء على القضية الفلسطينية بشكل كامل.

الأمن القومي المصري خط أحمر

وأضاف: «ومن هذا المنطلق، فإنه من الضروري إيضاح الحقائق للرأي العام والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وخطورة نزوحهم من أراضيهم حيث تأمل مصر وتعمل على إيجاد تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».

وأشار إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الأمن القومي المصري خط أحمر، دليلًا واضحًا على ثبات وقوة الدولة المصرية على أن يكون الشعب المصري واعيًا بتعقيدات الموقف ومدركًا لحجم التهديدات التي تتعرض لها الدولة المصرية.