انتهاء موعد تقديم الكشف الطبي الخاص بمرشحي الرئاسة اليوم

تنتهي المدة المقررة لتقدم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 إلى المجالس الطبية المتخصصة بمدينة نصر، لاستخراج التقرير الطبي اللازم للترشح لرئاسة الجمهورية، تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 9 لسنة 2023 الخاص بقواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

انتهاء موعد تقديم الكشف الطبي الخاص بالمرشحين

ونص القرار في البند الثاني «يكون تقديم الطلب المشار إليه في موعد أقصاه الأربعاء 11 أكتوبر 2023، لإتاحة الفرصة لمن يرغب من طالبي الترشح للتظلم من القرار الخاص، بنتيجة الكشف الطبي عليه أمام لجنة التظلمات المختصة لإعادة الفحص، وإعداد تقريرها النهائي في موعد أقصاه يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، وقبل موعد غلق باب تلقى طلبات الترشح في اليوم التالي».

وتلزم الهيئة الوطنية للانتخابات الراغبون في الترشح، بإجراء الكشف الطبي وإرفاق المستند الخاص به ضمن الأوراق الخاصة بالترشح، بحسب المادة 12 من قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، والتي تنص على ضرروة إرفاق «التقرير الطبي الصادر عن الجهة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الكشف الطبي على المترشح».