«النقل» تكشف نسبة تنفيذ الكباري على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

حدد تقرير صادر عن وزارة النقل، نسبة تنفيذ الكباري على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، ضمن أعمال إنشاء محور طولي مروري من بنها حتى دمياط لربط طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بالطريق الدولي الساحلي بطول 140 كيلومتر، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق.

ترصد «الوطن» نسبة تنفيذ الكباري على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري قنطرة بحر مويس 100%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري جمجرة 100%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري أسنيت 100%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري كفرشكر 99%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري المنشأة الكبرى 100%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري صهرجت الكبرى 95%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري ميت العز 31%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري المعصرة 22%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري ميت ناجي 10%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري الصافورية 37%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري ميت غمر أعلى السكة الحديد 75%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري دقادوس 11%.

- بلغت نسبة تنفيذ كوبري أبونبهان 28%.

أستاذ طرق: تطوير شبكة النقل له مردود في عملية التنمية

وفي سياق متصل، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، إن تنفيذ شبكة جديدة من الطرق والكباري في مصر أسهم في الوصول إلى الأماكن غير المأهولة التي كان يصعب الوصول إليها بنسبة تصل إلى كثر من 20%، إضافة إلى تقليل زمن الرحلات على الطرق بنسبة أكثر من 25%.

وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة لـ«الوطن»، أن الدولة عملت على زيادة نسبة الاعتمادات المالية المخصصة للأعمال الخاصة بتأمين سلامة الطرق بموازنة هيئة الطرق والكباري للقضاء على ظاهرة حوادث الطرق، موضحاً أن الطرق والمحاور الجديدة تهدف إلى تطوير شبكة النقل والتي لها مردود في عملية التنمية.