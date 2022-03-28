«القومية للأنفاق» تكشف مسار الخط السادس للمترو: يقل 1.4 مليون راكب يوميا

قال اللواء الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه جرى توقيع مذكرة تفاهم مع تحالف فرنسي بخصوص أعمال الأنظمة والسكك الحديدية وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة» بطول 35 كم، موضحا أنه جرى وضع خطة لتنفيذ الخط في مسار مواز للخط الأول «المرج الجديدة - حلوان» لتخفيف الضغط عنه، ولتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

الخط السادس للمترو يشمل 27 محطة

وقال «والي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة»، يشمل 27 محطة، ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع في يوليو 2022، موضحا أن الهيئة تنفذ مشروعات مترو الأنفاق، بهدف تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، وسيتبادل الخط السادس خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة غمرة، ومع الخط الثالث في محطة باب الشعرية، ومع الخط الرابع في محطة الفسطاط.

الخط السادس للمترو يقل 1.4 مليون راكب يوميا

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أن الخط السادس للمترو «الخصوص - المعادي الجديدة» سيقل ما يقرب من 1.4 مليون راكب يوميا، مؤكدا أن الخط سيبدأ من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائري بمحاذاة ترعة الإسماعيلية في مسار علوي، ثم يستمر حتى ميدان السواح ثم شارع بورسعيد ويتقاطع مع الخط الأول في محطة غمرة ثم أسفل شارع بورسعيد إلى ميدان السيدة زينب، ويمتد ليتقاطع مع الخط الرابع بمحطة عمرو بن العاص «الفسطاط»، ثم يستمر إلى المعادي الجديدة لينتهي بمنطقة القمر الصناعي.

الخط السادس للمترو سيصمم على الطراز الأوروبي

وأشار إلى أن الخط السادس للمترو سيصمم على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمات عالمية لجميع مرتادي من الركاب، كما يخفف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، منوها بأنه مع بداية المشروع سينفذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والمهندسين والفنيين، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.