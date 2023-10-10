تراجع جديد في أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 10-10-2023

شهدت أسعار الطماطم تراجعا جديدا في سوق العبور، اليوم، تزامنا مع استمرار تراجع الخضروات والسلع الغذائية المختلفة، في إطار مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار 10 أنواع من السلع الغذائية والاستراتيجية، على غرار مبادارات «كلنا واحد» ، وغيرها، التي تواصل الحكومة تقديمها لصالح المواطن.

أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور

وتراوحت أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور بين 4 إلى 7.5 جنيه.

أسعار البصل اليوم

تراوح سعر كيلو البصل اليوم في سوق العبور من 14 إلى 18 جنيهًا.

أسعار الخضروات في سوق العبور

- تراوح سعر الكوسة بين 8 و14 جنيها.

تراوح سعر البطاطس بين 10 إلى 14 جنيها.

- تراوح سعر الجزر اليوم بين10 و20 جنيها.

- تراوح سعر الفاصوليا الخضراء بين 9 لـ21 جنيها.

- تراوح سعر البامية بين 3.5 لـ4.5 جنيه.

- تراوح سعر فلفل ألوان من 23 إلى 33 جنيها.

- سعر الكيلو فى الفلفل الحامي من 6 إلى 9 جنيهات.

- تراوح الباذنجان الأبيض من 3.5 إلى 5.5 جنيه.

- تراوح سعر كيلو الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

- تراوح سعر الثوم من 15إلى 30 جنيهًا.

- حبة كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه.