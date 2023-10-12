ظواهر جوية تشهدها البلاد اليوم.. وتحذيرات من الشبورة في هذا التوقيت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الخميس ضمن تقريرها عن حالة الطقس اليوم.

وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد اليوم الخميس، تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وذلك بين الساعة الرابعة فجرا والسابعة صباحا.

كما تشهد بعض المناطق في البلاد اليوم، سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، فيما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة أيضا.

أمطار ورياح اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الخميس

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.