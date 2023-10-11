اهتمام كبير بمعرفة أسعار الذهب، ومن بينها سعر السبيكة بكافة أعيرتها، والسؤال عن كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة؟، في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها كافة المشغولات الذهبية اليوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 2023.

كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟

وللإجابة على سؤال البعض حول كم سعر الجنيه الذهب اليوم عيار 21؟، فإنه يبدأ من سعر 18.285 ألف جنيها في محلات الصاغة، فيما سجل جنيه الذهب وزن 8 جرامات عيار 21 نحو 21.661.76 جنيها.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

واستقر الذهب عيار 18 عند 1959 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1523 جنيها، عيار 21 نحو 2285 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية في الأسواق العالمية لتسجل مستوى 1860 دولارا، عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2611 جنيهًا.

أسعار السبيكة الذهب اليوم

- سبيكة ذهب 1 جرام نحو 2.836.66 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 6.769.30 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات 13.409.66 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرامات 26.509.86 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جراما 52.658.70 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 81.652.60 جنيه.

- سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جراما 130.744.17 جنيه.