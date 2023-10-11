إقبال عالمي على شراء الذهب.. واستقرار ملحوظ في سعره محليا

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية موجة من التذبذب في الأسعار، كما تشهد أسعار الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعا ملحوظا، وسط إقبال المستثمرين في الأسواق العالمية على الذهب كملاذ آمن، مع تزايد مخاوف تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

إقبال كبير على الذهب عالميا ومحليا

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لإحدى شركات تجارة وتسويق الذهب والفضة، إنّ أسواق الذهب تشهد ارتفاعًا في الطلب، وإقبالا من المستثمرين على الشراء، مع مخاوف تداعيات الحرب في المنطقة، وحالة عدم اليقين، وتأثير حدتها على الأزمة الاقتصادية، وهو ما دفع المواطنين إلى شراء الذهب.

عيار 21 بـ 2285 جنيه للجرام

وأوضح أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 استقر مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل نحو 2285 جنيهًا، وسجلت الأوقية بالبورصة العالمية نحو 1860 دولارًا.

وأضاف كامل، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2611 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1959 جنيهًا، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1523 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب 18280 جنيهًا.

وكانت الأسعار العالمية للذهب تراجعت بالبورصة العالمية بنحو 3 دولارات للأوقية، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1863 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1860 دولارًا.