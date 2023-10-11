أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء.. عيار 21 بـ2285 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات اليومية في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2285 جنيها، بينما سجل سعر الأوقية في الأسواق العالمية لتسجل مستوى 1860 دولارا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وجاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء عند مستوى 2611 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل 1959 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1523 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب سجل 18 ألفا و280 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

تتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى ومن مصنع لآخر، فالمشغولات المصنعة في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لىخر.

أسعار الذهب العالمية

وارتفعت أسعار الذهب العالمية من خسائرها خلال تعاملات أمس، لتسجل 1860 دولار للأوقية، وذلك عقب ارتفاعها بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريبًا.

ويأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالميا بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.