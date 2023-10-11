«صحة غزة»: 60% من إجمالي عدد المصابين أطفال ونساء

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها استنفدت جميع أسرة المستشفيات والأدوية، وتتجه المستلزمات الطبية إلى النفاد، موضحة أن 60% من المصابين من النساء والأطفال.

ضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي والمستشفيات

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية نداءً للمواطنين بضرورة التوجه إلى مجمع الشفاء الطبي والمستشفيات وفروع بنك الدم في محافظات قطاع غزة للتبرع بالدم، وخاصةً من فصيلة الدم (O) بنوعيه السالب والموجب.

وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تحديث الحصيلة الجديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي، إذ أفادت بوفاة 974 شخصًا وإصابة أكثر من 5 آلاف شخص، وفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الوزارة.