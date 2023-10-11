أماكن انقطاع المياه في القاهرة الساعات المقبلة.. «اعرف منطقتك منهم ولا لا»

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أماكن انقطاع المياه خلال الساعات المقبلة، مناشدة المواطنين في المناطق المتأثرة بسرعة اتخاذ احتياطاتهم في فترة الانقطاع حتى لا يتضرروا.

ويأتي انقطاع المياه نظرًا للقيام بأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1000 مم بسبب أعمال الصرف الصحي بمدينة السلام بالقاهرة.

أماكن انقطاع المياه

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن انقطاع المياه التي ستترتب على أعمال تحويل خط المياه في مدينة السلام، وهي:

- (أطلس –المحمودية –إسكندرية –الجمهورية والقاهرة)

- مناطق (الشواكر – محطة الصرف الصحي عقد 16 الجبل الأصفر).

مدة انقطاع المياه

وسيكون موعد انقطاع المياه عن المناطق المذكورة الانقطاع من الساعة الثامنة مساء غدا الخميس وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023، وفق بيان الشركة.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أصحاب المخابز والمستشفيات في مناطق الجمهورية والقاهرة وأطس والمحمودية والشواكر وغيرها، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وتيسيرا على الموطنين دفعت بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة، ويمكن طلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125.