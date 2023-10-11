«صناع الخير» تجري 30 جراحة عيون وتسليم نظارات لأهالي «شبرا ملس» في الغربية

أعلنت مؤسسة صناع الخير، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أنه جرى تقديم خدمات طبية بجودة عالية لأهالي قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال قافلة مبادرة «عنيك في عنينا» للحد من مسببات العمى.

عمليات جراحية للعيون

وأوضحت أنه جرى إجراء عمليات جراحية، وتسليم نظارات طبية للمستحقين من الأهالي بالمجان من أجل خدمة أهالي قرية شبرا ملس، مركز زفتى، والقرى المجاورة.

وأكد هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، أن المؤسسة نجحت في إجراء 30 جراحة عيون مختلفة، وتسليم 267 نظارة طبية لمستفيدين من أهالي شبرا ملس والقرى المجاورة بالمجان تماما.

محاربة مسببات العمى

وأضاف أن مراحل عمل قوافل صناع الخير الطبية لمحاربة العمى، تشمل المرحلة الأولى منها توقيع الكشف وصرف العلاج وتشخيص الاحتياج للنظارات الطبية وتشخيص الاحتياج لإجراء العلميات الطبية، والمرحلة الثانية تشمل نشر الوعي بأهمية النظارات الطبية، وتوزيع النظارات على مستحقيها وإجراء العمليات الجراحية لغير القادرين.