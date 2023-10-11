أسعار الذهب في مصر اليوم.. الجرام عيار 18 بقى بكام؟

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية وداخل محلات الصاغة، حالة من التذبذب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجلات تحركات ضيقة شملت جميع الأعيرة، وفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 عند نحو 2310 جنيهات، بينما سجل سعر الأوقية بالأسواق العالمية مستوى 1872 دولاراً.

سعر جرام الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، عند مستوى 2640 جنيهاً للبيع، بدون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، حوالي 1980 جنيهاً، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1533 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18 ألف و480 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

ولا يمكن تحديد أسعار الذهب بالمصنعية، لأنها تختلف من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار لآخر.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لتسجل 1872 دولاراً للأوقية، وذلك بعدما سجلت أدنى مستوياتها في 7 أشهر تقريباً.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالمياً، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.