سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الثلاثاء 10-10-2023

سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10-10-2023 في بداية التعاملات، نحو 2270 جنيهًا للشراء، بينما سجل 2250 جنيها للبيع بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعًا وتداولًا بين المواطنين، بحسب بيانات بورصة الذهب.

وترصد السطور التالية سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة دون سعر المصنعية، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر الذهب عيار 24 في بداية التعاملات، الذي يعد الأكثر نقاءً بـ2594 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 1946 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 قيمة 1513 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عيار 12

وجاء سعر جرام الذهب عيار 12 بـ1297 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 18 ألفا و160 جنيهًا، للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، جاء بـ1858 دولارًا أمريكيًا.