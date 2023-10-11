ما هي أفضل الطرق للاستثمار في الذهب؟.. خبير يوضح

أتجه العديد من المواطنين للذهب باعتباره أفضل الطرق لحفظ قيمة المال ووعاء آمن بشكل كبير للإدخار.

وأشارت العديد من التقارير إلى وجود اتجاه عام في العديد من الدول لشراء الذهب، حيث يشهد السوق ارتفاعا كبيرا في الطلب، سواء على المستوى المحلي أو العالمي من المستثمرين، وتزامن ذلك مع زيادة مخاوف تداعيات الحرب في المنطقة، وحالة عدم اليقين، وتأثير حدتها على الأزمة الاقتصادية، وهو ما دفع المواطنين إلى شراء الذهب.

أبرز طرق للاستثمار في الذهب

ومع زيادة الطلب على الذهب للاستثمار، تستعرض الوطن أبرز وأفضل الطرق للاستثمار في الذهب في الوقت الحالي.

وقال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمشغولات الذهبية، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الذهب يعتبر من أبرز الطرق الاستثمارية التي تتميز بالسهولة وعدم التعقيد، كما أنه في تنامي بشكل دائم، ويتلخص في البيع عند ارتفاع السعر والشراء عند انخفاض السعر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن أفضل الطرق للاستثمار في الذهب هي السبائك، خاصة وأن مصنعيتها منخفضة بشكل كبير جدا، لأنها مصنوعه من عيار 24 الأكثر نقاء، كما أنها تتوفر في أوزان كثيرة ومختلفة تناسب كل الفئات.

ولفت «نجيب» إلى أن العملات الذهب تعتبر اختيار جيد ايضا للاستثمار في الذهب، وذلك لانخفاض مصنعيته بشكل جيد، موضحا أنه من الطرق الجيدة، لافتا إلى أن وزنة يقدر بـ 8 جرام من عيار 21.

الذهب الكسر.. استثمار وزينة

أشار «نجيب» إلى أن الاستثمار في الذهب الكسر والمستعمل أصبح أحد الخيارات التي تتاح في الوقت الحالي أمام العديد من المواطنين، ويمكن الاستفادة منه كزينة واستثمار نظرا لانخفاض المصنعية بشكل واضح.

ونبه إلى أنه من أبرز الطرق التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير هي صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب، من خلال شراء وثيقة أو سهم في صندوق استثمار، وهو أحد أنواع صناديق الاستثمار التي لديها أصول متعلقة بالذهب، وهناك نوعان شهيران من هذه الصناديق، الأول الصناديق التي لديها أصول عبارة عن سبائك ذهب، والثاني صناديق أصولها عقود الذهب الآجلة وشركات تعدين الذهب.