«اقتصادية النواب» تناقش تعديلات تشريعية لجذب الاستثمارات الأجنبية

بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة محمد سليمان، مناقشة تعديلات القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين والذي يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، سعيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة الثانية بالسماح للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% بالقيد في سجل المستوردين، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية.

أبرز تعديلات القانون

وأكدت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون المقدمة من الحكومة أن تعديلات القانون جاءت في ضوء ما انتهى إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، بعد إعادة تشكيله، والذي انعقد برئاسة عبد الفتاح السيسي، بتاريخ 2022/5/16.

إذ قرر فيما يتعلق بسجل المستوردين تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، مما يكون معه تعديل الفقرة (هـ) المشار إليها ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد وذلك بالسماح - استثناء - لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذى تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

تذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامة

وشددت الحكومة في المذكرة التوضيحية على أن التعديلات المقدمة جاءت لتذليل العقبات التي واجهتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات أفرزها الواقع العملى لتطبيق القانون الأخير، وأصبح هناك حاجة ماسة للتدخل تشريعيًا مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون.

وتطلب المُشرع فى الفقرة (هـ) من البند ثانيا من المادة رقم (2) لقيد الشركات فى سجل المستوردين أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة (51) على الأقل للمصريين، وهذا القيد يعد من معوقات جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد.