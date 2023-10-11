الشعب الجمهوري: نمارس أنشطتنا الانتخابية دون ضغوط

أشاد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، بجهود وزارة الداخلية في القبض على 8 أشخاص خلال تحرير تأييدات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة بحوزتهم 596 توكيلا وتأكيدها التعامل بحسم مع المخالفين للضوابط القانونية للانتخابات.

وضع ضوابط واضحة لجميع المرشحين

وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة في تصريحاته لـ«الوطن» إن الهيئة الوطنية للانتخابات وضعت ضوابط واضحة لجميع المرشحين؛ وذلك للحفاظ على مناخ الديمقراطية الذي يتطلع له جموع المصريين.

وتابع الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري: «ونحن كحزب لدينا مرشح رئاسي نمارس أنشطتنا الانتخابية وفقا لما حددته شروط الهيئة ولم نجد أي مضايقات أو ضغوط من أحد».

جماعة الإخوان الإرهابية فقدت رصيدها الشعبي

وبسؤاله عن مغازلة أحد المرشحين المحتملين لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف دعمه خلال المارثون الانتخابي، قال الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري: «جماعة الإخوان الإرهابية فقدت رصيدها الشعبي والمجتمع المصري يرفضهم لما ارتكبوه من جرائم إرهابية في حق الشعب».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها القبض على 8 أشخاص خلال تحرير توكيلات مزورة لصالح مرشح محتمل للرئاسة بحوزتهم 596 توكيلا.