«أمنية عرفي» أصغر لاعبة في التاريخ تصل ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

تاريخ جديد، كُتب بأيادٍ مصرية، على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، كانت بطلته لاعبة الاسكواش أمنية عرفي، التي واصلت كتابة اسمها بحروف من نور في الرياضة المصرية.

من هي أمنية عرفي صاحبة الإنجاز التاريخي ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

على مدار السنوات الأخيرة، حققت أمنية عرفي إنجازات تاريخية، لتُعلن عن ميلاد بطلة جديدة في عالم الاسكواش، الذي طالما كانت مصر رائدة فيه على مدار عقود.

«أصغر لاعبة في التاريخ تصل إلى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة»، هكذا اقتحمت أمنية عرفي عالم الكبار، في أول إنجازاتها بمنافسات المحترفات، فمن هي البطلة الصغيرة؟

بطلة العالم أمنية عرفي تحقق إنجازًا تاريخيا ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش

أمنية عرفي هي لاعبة اسكواش تبلغ من العمر 15 عاما، شقت طريقها في اللعبة لتصل إلى منصة التتويج العالمية في عمر الرابعة عشر، بالتتويج ببطولة العالم للناشئات في مناسبتين متتاليتين، لتعلن عن ميلاد بطلة قادمة بسرعة الصاروخ.

لم تتعرض أمنية عرفي لأي خسارة منذ بطولة العالم تحت 11 سنة عام 2018، على مستوى الناشئات، لتضع اسمها بين عمالقة اللعبة ببطولة أمريكا المفتوحة المقامة حاليا، كأصغر لاعبة في التاريخ تتواجد بين الثمانية الكبار.

«لا أصدق ذلك».. هكذا أعربت أمنية عرفي في تصريحات نقلتها رابطة الاسكواش المحترفة بعد تخطيها عقبة النيوزيلندية المخضرمة المصنفة الرابعة عالميا جويل كينج بنتيجة 3 - 1، مضيفة: «لقد دخلت هذه المباراة دون أي توقعات، ولعبت نقطة بنقطة وأنا الآن هنا».

وتأهل 7 مصريين للدور ربع النهائي لبطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش، هم: «نور الشربيني، علي فرج، هانيا الحمامي، نور الطيب، طارق مؤمن، مازن هشام، أمينة عرفي».