لأول مرة افتتاح معرض شرم الشيخ للكتاب اليوم

تفتتح الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، معرض شرم الشيخ الأول للكتاب اليوم، بمحافظة جنوب سيناء وذلك بالسوق القديم، وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 12 وحتى 21 أكتوبر الجاري.

قطاعات وزارة الثقافة في معرض شرم الشيخ للكتاب

ومن المقرر أن تشارك الهيئة في معرض شرم الشيخ للكتاب بمجموعة من أحدث إصداراتها، كما تشارك في الدورة قطاعات وزارة الثقافة؛ والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي للترجمة ودار الكتب والوثائق القومية، إلى جانب مجموعة من دور النشر الخاصة.

في سياق آخر، تستعد الهيئة أيضا لإطلاق معرض الإسكندرية للكتاب في دورتها العاشرة، والمقرر إقامته في الفترة من 27 أكتوبر الجاري حتى 5 نوفمبر المقبل، بأرض كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

وقررت الهيئة إهداء معرض الإسكندرية للكتاب، في دورته للعام الجاري، إلى اسم عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، تزامنا مع اليوبيل الذهبي لذكرى رحيله فى 28 أكتوبر 1973.

وكانت هيئة الكتاب نظمت خلال الصيف الماضي سلسلة من معارض الكتاب المحلية من بينها معرض بورسعيد للكتاب ومعرض دمنهور للكتاب ومعرض الأوبرا للكتاب.