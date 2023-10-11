«الأرصاد» تحذّر من طقس الخميس: أمطار وشبورة صباحا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

ووفق بيان حالة الطقس غدا، يُتوقع أن تشهد البلاد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وتسود غدا الخميس أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلة على السواحل الشمالية وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون الطقس لطيف في أول ساعات الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 30 22

أكتوبر 30 21

بنهـا 31 21

دمنهور 29 21

وادي النطرون 31 22

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 21

رأس سدر 33 23

نخل 30 16

كاترين 25 16

الطور 28 22

طابا 31 24

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 27 20

السلوم 26 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 25

الغردقة 33 25

سفاجا 32 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 34 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 30 20

بني سويف 31 20

المنيا 32 18

أسيوط 31 19

سوهاج 34 21

قنا 36 22

الأقصر 35 23

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 25