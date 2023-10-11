توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. أمطار وانخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها منذ قليل عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 12 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 13 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة السبت 14 أكتوبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 26 درجة مئوية.