موعد ذروة سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة.. «الأرصاد» تحذر من منخفض

أمطار خفيفة شهدتها كل الأنحاء على مدار الأيام القليلة الماضية، صاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد ذروة سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة في الفترة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن تسود الأجواء الخريفية في الفترة المقبلة، ومن المتوقع سقوط أمطار غدا على السواحل الشمالية تكون خفيفة على بعض المدن من الوجه البحري.

موعد ذروة سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

وقالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الخفيفة حتى يوم الجمعة المقبل، لكن بدءا من السبت تزداد كميات الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل للقاهرة الكبرى، وتكون خفيفة على بعض المناطق، متوسطة على الأخرى، ويرجع ذلك إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة، وتستمر حتى يوم الأحد.

ولفتت «غانم» إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كل الأنحاء، إذ تتأثر البلاد بالتعرض لمنخفض في طبقات الجو العليا، ما يساعد على أن يسود الطقس الخريفي في كل الأنحاء.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.