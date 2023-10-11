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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في «بورين» جنوب نابلس

كتب:

منى السعيد
10:22 م | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
مشاهد من عدوان الاحتلال

مشاهد من عدوان الاحتلال

كشفت السلطات الفلسطينية عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن جنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية، أطلقوا قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

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