إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في «بورين» جنوب نابلس

كشفت السلطات الفلسطينية عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بورين جنوب مدينة نابلس، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن جنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية، أطلقوا قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.