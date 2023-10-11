باحث بالمركز المصري: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يفرغ القضية من مضمونها

أكد صلاح وهبة الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، قديم جرى طرحه من قبل، موضحاً أن مصر رفضت هذه الدعوات تماماً بشكل واضح وصريح.

أضاف «وهبة» لـ«الوطن»، أن دعوات تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء تفرغ القضية الفلسطينية من مضمونها تماماً، لأن القضية قائمة بالأساس على الأرض: «يعني لو هجروهم من الأرض هتكون القضية بلا مضمون أو هدف».

ونوه الباحث بالمركز المصري، إلى أن حل القضية الفلسطينية على حساب دولة أخرى ليس حلاً نهائياً ويؤدي إلى استمرار الصراع، ومصر أكدت رفضها التام لمثل هذا الحل، موضحاً أن مصر حرصة على دعم الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى، صرحت بأن القضية الفلسطينية تشهد الآن منعطفاً هو الأخطر في تاريخها، مؤكدة أن مصر تصدت لفكرة تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء وستتصدى له ورفضه الاجماع الشعبي الفلسطيني المتمسك بحقه وأرضه وأعلنته مقررات الجامعة العربية في سياقات مختلفة.