«الأرصاد»: طقس مائل للبرودة آخر الليل وتوقعات بتساقط الأمطار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، آخر تطورات حالة الطقس، موضحة أن هناك انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة خلال ساعات الليل المتأخرة، وفي الصباح الباكر، مما يعمل على سيادة طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

فرص تساقط الأمطار ما زالت مستمرة

وأضافت هيئة الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك استمرارا لتشكل السحب على شمال البلاد؛ مما يعمل على تلطيف الأجواء خلال ساعات النهار، ويعزز بقاء فرصة سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، مشيرة إلى استمرار ظاهرة انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.