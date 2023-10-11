أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. الجرام عيار 21 يسجل تحركات طفيفة

سجلت أسعار الذهب تحركات طفيفة في مختلف الأسواق ومحلات الصاغة، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر الجرام عيار 21 نحو 2315 جنيهاً للشراء، مقابل حوالي 2295 جنيهاً للبيع، بعد إضافة المصنعية والضريبة وهامش الربح، وفقاً لبيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب اليوم

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب اليوم في محلات الصاغة، يضاف إليها المصنعية وهامش الربح عند شراء المستهلك للذهب وهي كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، عند مستوى 2646 جنيهاً للبيع، بدون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، حوالي 1980 جنيهاً وسعر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 سجل إلى 1533 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 18 ألف و520 جنيهاً.

وارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء11-10-2023 نحو 1870 دولاراً للأوقية.

يأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب عالمياً، بالتزامن مع توقعات انخفاض الدولار، والأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط.