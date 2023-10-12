«الأرصاد» تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد.. سقوط أمطار وانخفاض في الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من منخفض جوي منتظر يضرب البلاد، ويؤثر على حالة الطقس، خلال الأيام المقبلة، فبعد أن شهدت كل الأنحاء على مدار الأيام الماضية سقوط أمطار، صاحبها انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّه من المتوقع أن يكون هناك منخفض جوي قادم يتسبب في سقوط الأمطار، وانخفاض درجات الحرارة، خلال الفترة المقبلة.

متى يبدأ تأثير المنخفض الجوي؟

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الأيام الحالية تسود بها الأجواء الخريفية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة بدء من اليوم وحتى يوم الجمعة على السواحل الشمالية تكون خفيفة على بعض المدن من الوجه البحري.

«الأرصاد» تُحذّر من منخفض جوي يضرب البلاد

وحذّرت غانم، خلال حديثها لـ«الوطن»، من المنخفض الجوي الذي يرتفع عن سطح الأرض بمعدل من 5 إلى 6 كيلومترات، إذ إنّ من المتوقع أن يستمر سقوط الأمطار الخفيفة حتى يوم الجمعة المقبل، لكن بدءًا من السبت تزداد كميات الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري وتصل إلى القاهرة الكبرى، وتكون خفيفة على بعض المناطق ومتوسطة على بعض المناطق الأخرى، ويرجع ذلك إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة وتستمر حتى يوم الأحد.

وأشارت غانم إلى تأثر درجات الحرارة بهذا المنخفض، إذ إنّ من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وتتأثر البلاد بالتعرض لمنخفض في طبقات الجو العليا، ما يساعد على أن يسود الطقس الخريفي في كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 الصغرى 25 درجة مئوية.