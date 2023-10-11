«الأرصاد»: سقوط الأمطار على هذه المحافظات اليوم

كشف بيان صادر عن الأرصاد الجوية، عن الأماكن والمحافظات المعرضة لـ سقوط الأمطار اليوم، بسبب استمرار تأثير المنخفض الجوي القادم من طبقات الجو العليا على سطح البحر المتوسط، الذي عمل على تلطيف درجات الحرارة وانخفاضها بقيم بين 3: 4 درجات على جميع الأنحاء، بالإضافة إلى تكاثر السحب الممطرة.

أماكن ومحافظات تشهد سقوط الأمطار اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن السواحل الشمالية الشرقية والغربية، تشهد تكاثر للسحب الممطرة وسط توقعات باستمرار سقوط الأمطار اليوم على الإسكندرية ومطروح والعلمين وسيدى براني وسيدى عبد الرحمن وتتجه للشرق حيث محافظات كفر الشيخ ودمياط والبحيرة، وصولا إلى محافظات شمال ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، وستكون بكميات بين خفيفة ومتوسطة ومتفاوتة الشدة وفقا للطبيعة الجغرافية لكل محافظة.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى وجود نشاط للرياح يصل لـ36 كيلومترا في الساعة على السواحل الشرقية وسيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 21 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 36 الصغرى 24 درجة مئوية.