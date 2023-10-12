«الأرصاد»: أجواء خريفية منعشة على أغلب المدن اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة اليوم الخميس على أغلب المدن، ليسود طقس خريفي معتدل، مع تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تسود أجواء مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدلة على السواحل الشمالية وحارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويكون الطقس لطيف في أول ساعات الليل، ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم وفق بيان الأرصاد كما يلي:

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 30 22

أكتوبر 30 21

بنهـا 31 21

دمنهور 29 21

وادي النطرون 31 22

كفر الشيخ 29 21

المنصورة 29 22

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 21

دمياط 28 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 29 20

رفح 28 21

رأس سدر 33 23

نخل 30 16

كاترين 25 16

الطور 28 22

طابا 31 24

شرم الشيخ 34 26

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 26 21

مطروح 27 20

السلوم 26 18

سيوة 30 17

رأس غارب 32 25

الغردقة 33 25

سفاجا 32 25

مرسى علم 33 26

شلاتين 34 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 31 26

الفيوم 30 20

بني سويف 31 20

المنيا 32 18

أسيوط 31 19

سوهاج 34 21

قنا 36 22

الأقصر 35 23

أسوان 35 24

الوادي الجديد 33 20

أبوسمبل 35 25